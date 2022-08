Reggio, nasce l’associazione politico-culturale SaturnA

“Siamo felici e orgogliosi di annunciare la nascita del movimento politico-culturale SaturnA.

Abbiamo scelto di ispirare il nostro nome ai Saturnali, ricorrenza celebrata nell’Antica Roma in cui venivano invertiti i ruoli sociali. Durante la celebrazione, gli schiavi diventavano uomini liberi e veniva celebrata l’uguaglianza e la fratellanza fra gli uomini.

Abbiamo coralmente deciso di omaggiare questo ciclo di festività con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di lotta per la giustizia sociale e il superamento del dominio dell’uomo sull’uomo, principi alla base della nostra azione politica.

Proseguire il nostro percorso politico era un atto dovuto alla Città, alla luce della passata esperienza quali Giovani sulla Strada che ci ha portati alla maturazione di una nuova consapevolezza individuale e collettiva, forti del sostegno che abbiamo ricevuto da larghissima parte della società civile e dell’associazionismo.

Negli ultimi mesi, dalla dissoluzione dei Giovani sulla Strada, siamo stati contattati da numerose forze politiche da destra a sinistra, alla ricerca di un nostro appoggio per le future elezioni amministrative e politiche. Leviamo subito qualsiasi ambiguità: non siamo in vendita e abbiamo avuto modo di dimostrare in questi anni quali siano i nostri valori. Pertanto, non abbiamo alcun interesse a collaborare né tantomeno a prendere parte a formazioni politiche distanti anni luce dai nostri ideali e dalle nostre lotte.

Continueremo a batterci per i diritti sociali e civili, per una politica ambientalista e per un’alternativa al sistema neoliberale e neoliberista che governa da decenni la nostra società, le nostre vite e i nostri rapporti.

Lotteremo contro gli imperialismi ma soprattutto proseguiremo la nostra azione di contrasto alla massondrangheta, cancro della nostra terra nell’indifferenza e, talvolta, nella vergognosa complicità dell’attuale classe dirigente.

Persevereremo nella nostra azione pacifista, convinti che l’unico rimedio alle guerre sia l’esercizio della diplomazia, mai al servizio dell’industria delle armi e degli esportatori di democrazia.

Come argine alla deriva individualista, alle logiche di profitto, alle privatizzazioni e alla regressione del Welfare State determinati da questo modello fallimentare di società, riteniamo necessaria la ricerca di soluzioni all’altezza dei nostri tempi.

Il Reddito di Base Universale rappresenta una di queste, con lo scopo di liberare l’uomo dal giogo del “lavorare per sopravvivere” e dalla competizione derivata dall’automazione. Le innovazioni tecnologiche, come le intelligenze artificiali e l’impiego di robot, devono essere destinate al miglioramento della qualità della vita, senza avvantaggiare quei pochi multimiliardari, rischiando di divenire il pretesto per licenziamenti di massa.