Sulla strada statale 184 “Delle Gambarie”, il traffico è provvisoriamente bloccato al km 23,100, in territorio di Santo Stefano in Aspromonte (RC), per la presenza di un albero caduto in carreggiata a causa del forte vento.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.