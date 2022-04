La 29enne Maria Antonietta Foti tra i nuovi direttori sportivi proclamati dalla Figc: “Da bambina non perdevo una partita della Reggina”

Reggio Calabria ha un dirigente sportivo in più. Maria Antonietta Pia Foti, classe 1993, è tra i nomi dei neodirettori sportivi ufficializzati dal Settore Tecnico della Figc, in mezzo anche ad ex amaranto del calibro di Giandomenico Mesto ed Ivan Pelizzoli. L’attuale segretaria della direzione sportiva della Lazio Women, mansione che svolge dalla scorsa stagione sportiva, non si è limitata a figurare nell’elenco: ci entra da protagonista.

Quella di Maria Antonietta è risultata essere la migliore tesi, secondo la Commissione d’esame. Un riconoscimento valso la borsa di studio utile per coprire i costi del corso. Laureata in giurisprudenza con tesi in diritto sportivo, la direttrice Foti è appassionata di calcio fin da bambina. Più che di un traguardo, si tratta della realizzazione di un sogno come spiega ai taccuini del Dispaccio:

“Le belle notizie hanno degli strascichi, sono frastornata – ammette subito una emozionata Maria Antonietta Foti – È stata una bella esperienza conclusa nel migliore dei modi. Un gruppo molto coeso, è la cosa che mi porterò dietro di questo corso. Siamo stati uniti e coesi. Mi sono appassionata di calcio proprio con la Reggina, la seguo da quando avevo 8 anni e non mi perdevo una partita. Seguivo anche gli allenamenti ed ero fan di Mesto: quando ci siamo ritrovati lì, è stata una sorpresa”.