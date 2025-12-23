Violenze alla compagna, scatta un Codice rosso a Cirò Marina

Allontanamento immediato dalla casa di famiglia e divieto di avvicinamento alla compagna e ai luoghi che frequenta abitualmente.
I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Crotone, nei confronti di un uomo residente a Cirò Marina. Il giudice ha disposto anche l’applicazione del braccialetto elettronico per il monitoraggio costante dei suoi spostamenti.
L’attività d’indagine è nata da un intervento effettuato lo scorso novembre dai militari dell’Arma, dopo una segnalazione al Numero unico di emergenza per maltrattamenti contro una donna.
Attivato il Codice rosso, dagli accertamenti è emerso – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – un quadro di reiterate violenze fisiche e verbali che si protraevano da oltre tre anni per futili motivi.