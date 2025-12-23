Crotone, edilizia sociale in Via Israele: il TAR consente la prosecuzione della procedura

Con provvedimento appena depositato, il Presidente del TAR della Calabria ha rigettato l’istanza di misure cautelari monocratiche richieste dal Comitato “Tufolo – Farina” e dagli altri ricorrenti che chiedono l’annullamento della procedura per la realizzazione di 24 alloggi di edilizia sociale in Via Israele.

Nella giornata di ieri il Comitato, attraverso motivi aggiunti all’originario ricorso, aveva esteso l’impugnativa oltre che all’originario documento di indirizzo alla progettazione, a tutti gli ulteriori provvedimenti impugnati, compresi quelli di indizione della gara per l’individuazione del contraente i cui termini di presentazione delle domande scadranno nella giornata di oggi. Oltre alla richiesta di annullamento, i ricorrenti hanno richiesto l’adozione di misure cautelari idonee a sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati, invocando anche la tutela d’urgenza al presidente del TAR.

Un eventuale provvedimento favorevole in questa fase avrebbe impedito la prosecuzione della procedura con sicura perdita del finanziamento assentito.

Il Presidente del TAR, salvaguardando l’esigenza di preservare in tale fase la prosecuzione della procedura stanti i prevalenti interessi pubblici in ballo, ha ineccepibilmente ritenuto insussistenti ragioni di gravità ed urgenza tali da non poter attendere uno scrutinio della domanda cautelare in sede collegiale e, per l’effetto, ha rinviato la causa all’udienza collegiale del prossimo 21 gennaio che avverrà nel contraddittorio delle parti.