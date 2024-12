Crotone, Giancotti (Noi Moderati): “Calendario natalizio ricco, ma incompleto a Capodanno”

“Esprimo una nota di delusione riguardo al calendario degli eventi natalizi presentato quest’anno a Crotone, in una conferenza stampa tenutasi presso la Sala Consiliare del Comune. Sebbene il programma includa una serie di eventi interessanti per i mesi di dicembre e gennaio, sembra che ci sia una grave omissione: i festeggiamenti nella notte di Capodanno. Il 31 dicembre, la notte di San Silvestro, è tradizionalmente un momento di festa in molte città, e Crotone non dovrebbe fare eccezione. Tuttavia, quest’anno, Piazza Pitagora e il centro città saranno privi di eventi, lasciando un vuoto nel cuore della comunità durante la notte più lunga e significativa dell’anno.

L’anno scorso, Crotone ha avuto la fortuna di ospitare un evento straordinario per il Capodanno, con L’Anno che verrà di Rai 1, e che ha portato gioia e vivacità alla città. Questo evento è stato un successo e ha creato aspettative per una tradizione di festeggiamenti che, purtroppo, quest’anno non sarà ripetuta. Sono stati investiti 98 mila euro con i fondi Eni, i fondi della tassa di soggiorno, di Visit Crotone e una parte con una rimanenza di fondi regionali per il Kroton Jazz Festival di questa estate.

Per molti crotonesi, la mancanza di un evento pubblico per la vigilia di Capodanno è una delusione. Perchè non tutti hanno la possibilità di permettersi un Veglione del 31 dicembre. Una soluzione creativa avrebbe potuto essere l’invito di artisti locali per esibirsi nel cuore della città durante la notte di Capodanno, anche per venire incontro alle tante famiglie che un veglione non se lo possono permettere. Questo non solo avrebbe supportato i talenti locali, ma avrebbe anche creato un senso di comunità e celebrazione accessibile a tutti. Spero che l’amministrazione indichi una festa di capodanno con i nostri tanti artisti e bravi talenti, per un Capodanno per tutti”.

Così, in una nota, Carmen Giancotti, consigliera comunale di Crotone.