Presentato il “Piano formativo e del public program” nell’ambito del progetto Antica Kroton

E’ stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta alla Casa della Cultura, il “Piano formativo e del public progam” nell’ambito del progetto Antica Kroton.

A presentare l’iniziativa il sindaco Vincenzo Voce, dall’arch. Stefania Argenti soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, dall’arch. Filippo Demma direttore dei Parchi Archeologici di Sibari e Crotone, dal dirigente di Antica Kroton Antonio Senatore e da Mario Cuccinella architetto e designer di fama internazionale.

Come è stato illustrato nel corso della conferenza il progetto Antica Kroton è articolato in molteplici linee di intervento. In particolare la linea di intervento 1.5 prevede azioni di comunicazione, sviluppo e strategie di marketing con un insieme di attività tra le quali iniziative formative volte a valorizzare le conoscenze sviluppate nell’ambito dell’attuazione del progetto stesso allo scopo di favorire la crescita professionale e la valorizzazione del territorio.

In questo contesto è fondamentale per il Comune di Crotone non limitarsi alla progettazione ma anche investire in progetti di formazione per il tessuto cittadino.

Nello specifico il progetto “SOS School of sustainability” intende garantire interventi formativi volti a valorizzare le conoscenze sviluppate nell’ambito di Antica Kroton con particolare attenzione al tema della rigenerazione urbana.

La progettazione è tesa a creare un percorso formativo, articolato in moduli didattici, rivolto a laureati nelle discipline architettoniche e urbanistiche così da valorizzare le conoscenze sviluppate nell’ambito del progetto Antica Kroton” anche allo scopo di formare profili professionali specializzate in grado di applicare le conoscenze acquisite.

Il percorso si rivolge a neolaureati o giovani professionisti nel campo dell’architettura e urbanistica con uno spiccato interesse per le pratiche sostenibili per formare un gruppo multidisciplinare, motivato e capace di affrontare le sfide ambientali con un approccio creativo orientato alla ricerca.

L’attività didattica riguarderà un numero di studenti compreso tra le 15/20 unità e per ciascuno dei discenti verrà corrisposta una borsa di studio fino a un massimo di 6000 euro finalizzato alla copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Il percorso formativo, articolato in moduli di lezione e seminati, si svolgerà in gran parte in presenza presso la struttura dell’ex scuola S. Francesco identificata quale luogo da dedicare alla promozione e creazione di nuove imprese culturali e creative.