Donna muore dopo essere stata investita da furgone nel Crotonese

Una donna originaria di Enna e’ morta dopo essere stata investita da un furgone alle prime ore del questa mattina sulla statale 106 nel tratto di strada nei pressi dello svincolo nord tra Isola Capo Rizzuto e l’aeroporto. La donna e’ stata soccorsa dall’autista del mezzo, un corriere, che pare se la sia trovata davanti all’improvviso in un tratto di strada al buio. Da una prima ricostruzione la signora era scesa dalla sua auto ed era ferma sul ciglio della strada quando e’ stata investita.

Sul posto e’ arrivata l’ambulanza del Suem 118 che ha immediatamente trasportato la donna al pronto soccorso in codice rosso. La vittima, di circa 40 anni, presentava traumi moltiplicati ed e’ stata trasferita nel reparto di rianimazione dove, pero’, e’ morta per le gravi ferite riportate. Crotone che sta accertando le cause dell’incidente. L’autista e’ risultato negativo all’alcool test.