‘Ndrangheta, sottosegretario Ferro: “Stato sta con fiato sul collo a cosche”

“Congratulazioni ai Carabinieri che questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro, hanno sferrato un duro colpo contro il locale di ‘ndrangheta di Cirò, nel Crotonese”. E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, commentando il blitz che questa mattina ha portato all’arresto di 31 persone in Calabria e in altre regioni.

“Dall’indagine – aggiunge Wanda Ferro – è emersa la capacità di controllo del territorio della cosca attraverso la forza intimidatrice per monopolizzare interi settori commerciali, come la filiera del pesce, ma anche una sorta di riconoscimento sociale per il quale le vittime di furti o di altri reati si rivolgevano agli ‘ndranghetisti per avere giustizia. Avere colpito un’organizzazione che era riuscita a ricompattarsi dopo il duro colpo subito con l’operazione Stige del 2018, anche attraverso l’inserimento di nuove leve, dimostra che lo Stato sta con il fiato sul collo delle organizzazioni criminali, anche dopo averle disarticolate, perché non abbiano la possibilità di risollevarsi, e perché gli spazi liberati dalla magistratura e dalle forze dell’ordine vengano occupati dai cittadini onesti”.