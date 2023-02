Ambito Territoriale di Crotone: avviso pubblico per la concessione di contributi alle persone con Disturbi dello Spettro Autistico

Il Comune di Crotone, capofila dell’Ambito Territoriale di Crotone che comprende i comuni di Belvedere Spinello, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale,ha pubblicato l’avviso che rende note le procedure per accedere al contributo regionale da parte dei nuclei familiari in cui sono presenti persone con Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) per la fruizione di servizi che applicano metodi educativi – comportamentali riconosciuti dall’Istituto Superiore di Sanità.

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.

Scopo dell’intervento, denominato “Includi Calabria” è sostenere i nuclei familiari nella loro opera di cura e di assistenza dei familiari con disturbi dello spettro autistico, al fine di favorire l’inclusione, la socializzazione ed il miglioramento della qualità della vita dei soggetti destinatari finali dell’intervento e abbattere il costo di frequenza dei servizi per le famiglie a basso reddito.

Le modalità di accesso e la documentazione sono pubblicate sul sito dell’Ente.