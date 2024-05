Finale di campionato di Torball: l’amministrazione sostiene i campioni dell’ADS REGGINA UIC ETS

L’Amministrazione reggina sostiene i campioni dell’ASD REGGINA UIC ETS, del coach Domenico Ligato, nelle finali del Campionato Italiano di Torball Maschile Serie “A” 2023-2024 che si stanno svolgendo nella palestra del Liceo Scientifico “A. Volta”.

Alla vigilia della finale c’era il sindaco Giuseppe Falcomatà, con l’assessore Carmelo Romeo e il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, insieme alla dirigente scolastica del liceo Maria Rosa Monterosso e Antonello Scagliola, presidente del Comitato paralimpico regionale.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune e della Città metropolitana di Reggio Calabria per la precisa convinzione che lo sport è un diritto di cittadinanza a tutti gli effetti, un linguaggio universale che punta all’inclusione sociale e all’integrazione. Attorno allo sport Reggio può crescere e, grazie anche agli eventi sportivi, la città si raccoglie, si riunisce e si sviluppa, come è accaduto negli eventi sportivi che si sono susseguiti in questi ultimi giorni.

L’ASD REGGINA UIC ETS del presidente Armando Paviglianiti è una libera associazione senza fini di lucro, dal 1989 sul territorio reggino per merito dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Reggio Calabria. La squadra nella scorsa stagione ha conquistato il titolo di Campione d’Italia; nel mese di marzo ha vinto la Supercoppa Italia di Torball a.s. 2023/2024 e attualmente è al primo posto in classifica. L’Associazione è affiliata alla FISPIC/CIP (Comitato Italiano Paralimpico), dalla stagione agonistica 1995/96, unica realtà esistente in Calabria, tiene alto il nome della Città Metropolitana dello Stretto. Annovera tra i suoi tesserati, tre atleti di interesse nazionale in quanto fanno parte delle rispettive compagini nazionali maschili di Torball e Goalball. Da settembre 2023, l’Associazione sportiva è stata scelta dalla Federazione Italiana Sportiva Paralimpica Ipovedenti e Ciechi (FISPIC/CIP) per l’organizzazione dell’importante finale a Reggio Calabria.