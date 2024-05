Antoniozzi (FdI): “Ai calabresi chiediamo un voto di forte identità politica”

“Ai calabresi chiediamo un voto di identità politica forte. Lo chiediamo in nome di Giorgia Meloni e di una destra che oggi è diversa ma che non rinnega le sue radici”.

Lo afferma, in una nota, il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “La Destra di Giorgia Meloni – aggiunge il deputato – è un divenire perché parte dalle radici di An e del Movimento sociale italiano e abbraccia il pensiero moderato, liberale e cattolico. Io provengo da una storia diversa, ma non posso non dire che anche grazie a uomini come Tripodi, Valensise, Falvo e Colosimo la Destra calabrese ha avuto rispetto. Cito a parte Renato Meduri, un grande galantuomo che per 16 anni è stato il senatore di Reggio Calabria ed a cui va il mio rispetto”.

“La Destra di oggi – dice ancora Antoniozzi – non dimentica le sue radici e chiede un voto di modernità per recuperare la sua dimensione di formazione politica che chiede il consenso attraverso le azioni culturali e progettuali e che vuole porsi come punto di riferimento dei moderati”.