Nella lista “Stati Uniti d’Europa” si candida per il Sud la Presidente Regionale di Italia Viva Calabria

Nunzia Paese (avvocato e componente della Camera Penale) mette al servizio del Meridione l’impegno affinché il Sud ed il nostro Paese possano “essere Europa con energia e dignità”. Quello di Nunzia Paese è un modo nuovo di guardare alle persone, alla politica e all’impegno comunitario a partire dai temi della garanzia: dei diritti, delle risorse, delle tutele, degli indirizzi, dell’innovazione e dei saperi condivisi. Se l’Unione fa la forza, la scommessa vincente è farla insieme. Per un’Europa più forte e più inclusiva.

Ecco come presenta alcuni dei suoi punti programmatici:

Con grande entusiasmo e determinazione, oggi vi presento i punti cardine della mia candidatura alle Elezioni Europee.

Garantismo come faro nella democrazia Europea: La democrazia europea deve essere fondata su principi solidi di garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni individuo. Vogliamo un’Europa che sia un faro di giustizia e diritti per tutti.

Indirizzi e risorse comuni per il contenimento delle crisi: Affrontare le sfide e le crisi che minacciano la stabilità dell’Europa richiede una risposta comune e coordinata. Dobbiamo lavorare insieme per sviluppare indirizzi e risorse comuni per affrontare le crisi, proteggendo i nostri cittadini e promuovendo la solidarietà tra gli Stati membri.

Parità di accesso, inclusione e welfare per l’abbattimento dei costi sociali della sofferenza: L’accesso equo ai servizi, l’inclusione sociale e il welfare sono fondamentali per ridurre i costi sociali della sofferenza. Dobbiamo lavorare per garantire la salute e la sicurezza fisica e mentale di tutti i cittadini europei, perché il benessere delle nazioni dipende dalla salute e dalla felicità dei loro abitanti.

Politiche e investimenti comuni sui temi dell’innovazione, della ricerca e della sicurezza dei dati: L’innovazione, la ricerca e la sicurezza dei dati sono cruciali per il futuro dell’Europa. Dobbiamo promuovere politiche e investimenti comuni che favoriscano lo sviluppo tecnologico e digitale, garantendo al contempo la protezione dei nostri dati e la sicurezza dei cittadini.

Formazione e cultura come strategia di sviluppo delle competenze e capacità su territorio transnazionale: Investire nella formazione e nella cultura è essenziale per lo sviluppo delle competenze e delle capacità dei cittadini europei. Dobbiamo promuovere la formazione e la cultura come strategie di sviluppo su tutto il territorio transnazionale, permettendo a tutti di realizzare il proprio pieno potenziale.