Reggio, Milia (FI): “Organizzare i parcheggi dei taxi per offrire un servizio ai turisti”

“Fondamentale organizzare il lavoro dei tassisti di Reggio: l’ incremento del flusso turistico in città impone una riorganizzazione di un servizio che sia degno di una città a vocazione turistica”.

In una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia esprime la necessità di riorganizzare l’assetto del servizio taxi in città e ora indispensabile per garantire la mobilitazione dei turisti, il cui numero è in forte incremento grazie agli scali delle tratte nazionali e internazionali Ryanair verso l’ aeroporto dello Stretto.

“Il primo passo è aggiornare le tariffe per le tratte fisse, ormai datate, così da garantire un servizio efficiente.

Occorre poi che, nelle principali piazze della città, vengano predisposti parcheggi taxi: mi riferisco, per esempio, a Piazza Duomo o di fronte l’ingresso dell’aeroporto, dove oggi sono relegati in un angolo, e in tutti quei siti della città di maggiore interesse, così come avviene in tutte le città turistiche del mondo” afferma il consigliere Milia.

“Provvederò a richiedere formalmente all’ Assessore Lanucara la valutazione urgente di queste soluzioni, necessarie all’ efficientemento di un servizio imprescindibile per una città che deve sempre più affermarsi come destinazione decisiva nell’ottica di un piano di sviluppo turistico” conclude il capogruppo Milia.