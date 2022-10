Crotone, Azione: “In città eterna crisi idrica. Usare Pnrr per risolvere atavico problema”

2 miliardi di euro per nuove infrastrutture idriche primarie (e.g. nuovi invasi) su tutto il territorio nazionale;

900 milioni di euro per la riparazione, la digitalizzazione e il monitoraggio integrato delle reti idriche in modo da diminuire sostanzialmente le perdite di acqua;

oltre 800 milioni di euro per il potenziamento e l’ammodernamento del sistema irriguo nel settore agricolo (bandi in uscita entro fine anno);

600 milioni di euro in investimenti per la depurazione delle acque reflue da riutilizzarsi in agricoltura e manifattura.