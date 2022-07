Servizio idrico Crotone: questa notte interruzione in alcune zone per riparazione perdita in Via Mastracchi

La rilevante perdita registrata in Via Mastracchi sarà riparata questa notte per ridurre al minimo il disagio alla cittadinanza, in quanto per intervenire e’ necessaria la chiusura del serbatoio di Vescovatello alto.

Il serbatoio verra’ chiuso stasera alle 23,00. Lo rende noto in una nota la Congesi.

Le zone interessate saranno le seguenti:

Tufolo/ Farina, Centro storico, discesa s. Leonardo, viale Gramsci, viale Magna Grecia, parco Carrara, via Giocchino Da Fiore, via Falcone, via Borsellino, parte di via IV novembre, via Libertà, via Roma parte alta, via Venezia parte alta, quartiere Lampanaro, Quartiere Poggio Pudano.

Il servizio idrico in queste zone sarà ripristinato domani mattina intorno alle 10,00.