A Cariati riapre il Villaggio di Babbo Natale: tra magia, riciclo e un messaggio di pace

Lo scorso 7 dicembre a Cariati il Natale ha riaperto le sue porte più luminose. L’Associazione Karis, guidata dal presidente Adriano Ascione, ha inaugurato la quinta edizione del Villaggio di Babbo Natale, un luogo che ogni anno diventa luogo della meraviglia, dove i bambini sognano a occhi aperti e gli adulti ritrovano un po’ di quella magia che pensavano perduta.

Quest’anno il tema scelto è “Pace e Convivenza pacifica”, un messaggio che attraversa tutto il percorso e accompagna i visitatori tra luci, profumi e piccoli mondi incantati. Un villaggio nato quasi interamente da materiali di riciclo: decorazioni dismesse, alberi ormai inutilizzabili, addobbi apparentemente perduti, trasformati con cura in nuove scenografie. Da qui nasce la vera magia: dare nuova vita a ciò che sembrava finito.

Il percorso di quest’anno cambia un po’ il suo giro abituale includendo nuove vie: la Casa di Babbo Natale, (quest’anno posizionata dietro la Casa di Pan di Zenzero), dove Babbo Natale “convive” perfino col Grinch, a ricordare che il Natale può avvicinare anche ciò che sembra opposto. Poi il Polo Nord, la Via della Befana, la Casa di Pan di Zenzero, la Ruota Panoramica, la renna Karissina, la Candy Cane Lane, il Polar Express, la Via delle Jingle Giant Balls.

Ogni angolo è addobbato con ghirlande create recuperando alberi di Natale rotti e non più utilizzabili, grazie alla generosità dei cittadini che ogni anno donano i loro vecchi addobbi, contribuendo alla magia collettiva del villaggio.

Un grazie speciale va al Comune di Cariati e all’amministrazione comunale alle associazioni che hanno collaborato:

Agorà Kroton, Prog-36, Sarepta – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021–27, Terraverde, oltre ai tantissimi stand che hanno portato colori e sapori: Il set Fotografico di Babbo Natale, la pesca a sorpresa della Karis, Eventi Privitera, Le Delizie di Rosa, La Bottega dei Sogni, Martina’s Art, il Banchetto del Rinnovamento dello Spirito Santo, Giocolandia, I cestini di Vincenzo Pirillo, Mimma Crea, Api del Nikà. Ringraziamo inoltre Catena Trento per l’uso gratuito dei locali della Casa di Babbo Natale.

La partecipazione è stata enorme: bambini entusiasti, famiglie al completo e anche molti adulti arrivati dai paesi vicini, a testimonianza di quanto il Villaggio di Babbo Natale sia diventato un appuntamento sentito e condiviso. Quest’anno i bambini hanno potuto giocare con le mascotte gonfiabili di Zenzy, l’omino di pan di zenzero e i tre pupazzi di neve Snowy, Frosty e Whity.

Attesissimo da grandi e piccini l’arrivo di Babbo Natale e del suo amico Grinch con cui i bambini hanno potuto interagire e lasciare la propria letterina grazie all’apposita cassetta postale. Babbo Natale ha realizzato un messaggio dedicato ai bambini malati, un pensiero di speranza e un augurio sincero di pronta guarigione, per far sentire la sua vicinanza anche a chi in questi giorni non può vivere pienamente la magia delle feste.

Il Villaggio di Babbo Natale non è solo un evento: è un atto d’amore verso la comunità e verso il Natale, un luogo dove ogni anno prende forma la magia del Natale nella forma più semplice, quella che nasce quando le persone decidono di costruire qualcosa insieme.