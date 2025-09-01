Grande successo per la 13ª edizione estiva dell’International Campus Festival

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la 13ª edizione estiva dell’International Campus Festival, organizzato dall’Accademia Amici della Musica di Acri APS sotto la direzione artistica del M° Angelo Arciglione, patrocinato dal Comune di Acri e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania. Eventi eccezionali che hanno animato Acri dal 26 al 29 agosto, confermando il festival come punta di diamante dell’estate musicale in Calabria.

Le serate sono state un trionfo di musica, emozione e paesaggio: il pubblico ha affollato le location senza soluzione di continuità, tra cittadini e visitatori, entusiasti per l’atmosfera e la qualità artistica. La nuova Piazza di Sant’Angelo d’Acri, con le terrazze panoramiche, ha brillato come una novità centrale, mentre il Chiostro di Calabria Verde (San Domenico) e Piazza Marconi hanno confermato il loro richiamo consolidato, facendo da scenografia perfetta a momenti di intensa partecipazione.

Il 26 agosto, L’Hyle Saxophone Quartet ha incantato il pubblico con un repertorio che ha spaziato da Rossini e Mascagni fino a Piazzolla, passando per atmosfere celtiche, tanghi mediterranei e brani dal sapore internazionale. Il 27 agosto, l’Orchestra di Fiati del Campus, guidata dal M° Simone Emiliano Pasculli, ha proposto un programma ricco e articolato, valorizzando direttori emergenti e giovani solisti, sottolineando la missione formativa del Campus. Il 28 agosto, i PercusSound, con “Un cantiere di suoni”, hanno trasformato il Chiostro in un laboratorio di ritmi trascinanti e percussioni non convenzionali, sorprendendo e coinvolgendo tutti con energia creativa. Il 29 agosto, il Giuseppe Santelli Trio, presentando dal vivo l’album “L’uomo del ‘900”, ha chiuso il festival con un viaggio sonoro tra jazz, latin e atmosfere classiche.

L’International Campus Festival 2025 ha consegnato nel presente un racconto armonioso di talento, paesaggio e comunità, gettando le basi per una stagione 2026 ancora più ambiziosa.