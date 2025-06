Cosenza, la denuncia dei consiglieri di minoranza: “Planetario ‘Giovan Battista Amico’ nel degrado totale”

“Lo stato di abbandono in cui versa il Planetario “Giovan Battista Amico” è inaccettabile. Nulla è stato fatto, nonostante i tanti annunci roboanti dell’amministrazione comunale e del sindaco Franz Caruso che avevano promesso di ripristinare e mettere in sicurezza questa struttura di eccellenza. A febbraio scorso, eravamo già intervenuti chiedendo azioni concrete per la tutela e il rilancio. Oggi siamo di nuovo qui a ribadire che il Planetario di Cosenza rappresenta un osservatorio astronomico tra i più avanzati e all’avanguardia sia in Italia sia in Europa. E la sua chiusura sta creando un gravissimo danno culturale ed economico.

Solo promesse vuote e nessuna azione concreta

A distanza di mesi dalle nostre reiterate sollecitazioni, constatiamo che nessuna iniziativa è stata adottata dall’attuale amministrazione. Solo promesse e progetti mai pervenuti. E siamo ancora qua. Sempre allo stesso punto. Non sono iniziati i lavori di ripristino del Planetario e dell’area circostante. Nessuna telecamera di sicurezza è stata installata. Nessun impianto di illuminazione più efficiente. Niente di niente. E l’incuria che insiste su questo autentico gioiello cittadino rischia di danneggiarlo sempre di più.

Per non dimenticare di che stiamo parlando…

Il Planetario “Amico” si distingue per essere il secondo planetario più grande d’Italia, dopo quello di Milano, con una cupola di 15 metri di diametro e 114 posti a sedere. Era il più avanzato tecnologicamente nel Paese al momento dell’apertura (2019), grazie a un sistema di proiezione ad altissima definizione, capace di offrire esperienze immersive e tridimensionali sulla volta celeste. La struttura ospitava anche il Parco delle Scienze, spazi espositivi, un museo della scienza e aree per eventi e conferenze, configurandosi come un vero e proprio polo culturale e didattico.

Il sindaco Caruso principale responsabile dello scempio

Riteniamo il sindaco Franz Caruso il principale responsabile di questa inaccettabile situazione. La sua gestione negligente, priva di progettualità e di azioni definitive, ha condannato al decadimento una delle più importanti risorse culturali e scientifiche della città. L’erba alta, i cancelli chiusi e il degrado circostante testimoniano la mancanza di visione e di una strategia concreta per il futuro della struttura. Nonostante i proclami di rilancio, non è stato mosso un dito per restituire alla collettività un bene che potrebbe ospitare spettacoli astronomici, laboratori, conferenze, osservazioni guidate e percorsi educativi per scuole e famiglie, con la possibilità di esplorare costellazioni, galassie e fenomeni cosmici in modo interattivo.

Non abbasseremo la guardia. E chiediamo con urgenza