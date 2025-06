A2 Autostrada del Mediterraneo: chiusura notturna tra Frascineto e Sibari per le prove di carico sul viadotto Salso a Castrovillari (CS)

Per consentire le prove di carico sul Viadotto ‘Salso’ lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito, in orario notturno, nel territorio comunale di Castrovillari in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio, nelle notti di oggi e domani, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 7:00 del giorno successivo, sarà attiva la chiusura del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Frascineto e Sibari, in direzione sud.

Durante la chiusura, il traffico diretto a sud sarà deviato lungo il percorso alternativo segnalato sul posto: Uscita allo svincolo di Frascineto, proseguimento sulla SP 263, SP 241 e SS 534, con rientro in autostrada presso lo svincolo di Sibari.