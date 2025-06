Unical da record: triplicate le domande di ammissione anticipata

In un contesto universitario segnato da incertezze e cali generalizzati di iscrizioni, l’Università della Calabria continua a guadagnare terreno. L’ateneo registra un ulteriore incremento, consolidando un trend positivo che dura ormai da sei anni, arrivando a triplicare le domande di ammissione anticipata, rispetto all’inizio del mandato rettorale.

In particolare, il dato di assoluta rilevanza arriva dalla partecipazione alla fase anticipata, in cui è obbligatorio sostenere il Tolc (Test on line Cisia). Rispetto al precedente 24/25, le richieste pervenute per l’anno accademico 25/26 sono 3759, con un aumento di 767 unità, segnando un salto del +26%, che si aggiunge al +28% già registrato l’anno scorso, in un trend sempre positivo da sei anni a questa parte, che ha fatto sì che le domande ricevute per il 25/26 abbiano superato il triplo di quelle del 19/20, anno in cui ha avuto inizio il mandato del Rettore. Un risultato che acquista ancor più valore se si considera il contesto generale, dove il calo demografico e l’incertezza economica prefigurano un drastico ridimensionamento di immatricolazioni nei prossimi decenni, in particolare al Sud. Eppure, mentre molte università si preparano ad affrontare un futuro difficile, l’Unical va controcorrente. I dati sono destinati ad aumentare perché quella appena conclusa è l’ammissione anticipata, alla quale seguiranno le iscrizioni relative all’ammissione standard, agli studenti internazionali di Unical admission e ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale: Infermieristica, Ingegneria edile-architettura, Medicina e chirurgia TD (Tecnologie digitali), Scienze della formazione primaria, Conservazione e restauro dei beni culturali e il nuovo corso di Fisioterapia.

Tra le novità più rilevanti dell’offerta formativa, spicca l’esordio del corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, che ha registrato un gradimento straordinario già nella fase di ammissione anticipata: per i 60 posti inizialmente disponibili, sono arrivate 331 domande, un risultato che non solo conferma il forte interesse dei giovani verso le discipline psicologiche, ma dimostra anche l’efficacia con cui l’ateneo è in grado di rispondere alle nuove istanze formative. Si conferma tra i dieci percorsi più scelti anche il giovane corso in Scienze e tecnologie per le attività motorie e sportive, al secondo anno di istituzione, che ha fatto registrare 229 domande su 95 posti disponibili.

Le domande risultano in crescita stabile nella quasi totalità dei corsi di studio, con l’eccezione di una lieve flessione nei tre corsi di “seconda scelta” previsti dalla riforma in Medicina, che verosimilmente registreranno un incremento più marcato dopo il semestre filtro. Tra i corsi più richiesti si confermano quelli in ambito tecnologico (Ingegneria informatica 333, gestionale 207, meccanica 194, biomedica 139, Informatica con 173). Tantissime le richieste di ammissione anche per i corsi socio umanistici (Economia aziendale 340, Giurisprudenza 187, Scienze dell’educazione 179 e Lettere 150).

Di fronte a numeri così significativi, che testimoniano una fiducia crescente nei confronti dell’ateneo, la risposta non si è fatta attendere. Per venire incontro a una domanda che continua a crescere e che rappresenta un segnale chiaro di credibilità e attrattività, il rettore Nicola Leone, di concerto con i direttori di dipartimento, ha disposto un incremento straordinario dei posti disponibili, spingendosi al limite dell’attuale sostenibilità strutturale e didattica. Complessivamente, sono stati aggiunti 155 posti: 50 (che diventano in tutto 110) in Scienze e tecniche psicologiche, raddoppiando i posti a bando, altri 40 (ora 215) in Ingegneria informatica, 30 (ora 265) in Economia aziendale, 20 (ora 115) in Scienze e tecnologie per le attività motorie e sportive e 15 (ora 153) in Giurisprudenza.

«La significativa crescita che continuiamo a registrare non è casuale – spiega il rettore Leone –. È il frutto di un impegno costante, che ha interessato un profondo rinnovamento dell’offerta formativa, il potenziamento dei servizi e delle strutture, con un’attenzione particolare allo studente e alla qualità complessiva della sua esperienza universitaria. In un contesto segnato da denatalità, migrazione studentesca e crescente concorrenza degli atenei telematici – fattori che penalizzano soprattutto le università del Mezzogiorno – l’Unical ha dimostrato di saper reagire con visione e innovazione. La coesione della comunità accademica, la qualità e l’impegno di docenti e personale, la capacità e il coraggio di innovare hanno reso l’Università della Calabria un ambiente ideale per lo studio universitario, un punto di riferimento credibile con una reputazione in costante ascesa, e, come mostrano i dati, una meta sempre più ambita dagli studenti».

Graduatorie definitive e immatricolazione. Per chi ha partecipato alla fase di ammissione anticipata, mancano ormai pochi passaggi per completare l’immatricolazione. Saranno ammessi ai corsi di laurea i candidati che, in base al numero di posti disponibili, risulteranno in posizione utile nella graduatoria. La graduatoria definitiva sarà resa nota il 10 giugno su unical.it/ammissione e i candidati presenti potranno concludere l’iscrizione entro il 16 giugno. L’immatricolazione dovrà essere effettuata online, accedendo alla piattaforma unical.esse3.cineca.it e selezionando dal menu la voce Segreteria, poi Immatricolazione. Il pagamento della prima rata delle tasse universitarie online, completerà il processo.

Nuove iscrizioni: fase standard. Chi non è rientrato in graduatoria nella fase anticipata o non ha aderito, avrà un’altra occasione per iscriversi all’Unical: sarà infatti possibile partecipare alla fase di ammissione standard dal 14 luglio al 1° settembre con più di duemila altri posti. Un’opportunità pensata anche per chi ha preferito prima conseguire il diploma e poi decidere il proprio percorso universitario.

Anche nella fase standard per tutti i corsi sarà richiesto il test Tolc, che consente di ottenere priorità in graduatoria, ed è utile anche per verificare il livello di preparazione iniziale ed eventuali lacune da colmare per trarre il massimo profitto dai corsi universitari. I test si terranno dal 26 al 29 agosto all’Unical. Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 5 settembre.

Aperte le iscrizioni alle lauree magistrali. È già aperta anche l’ammissione ai corsi di laurea magistrale con due fasi previste: anticipata, fino al 3 luglio, e standard, dal 29 agosto all’11 settembre. L’offerta formativa comprende 39 corsi, di cui 11 interamente in inglese. I colloqui si svolgono anche da remoto per agevolare chi proviene da altre regioni o dall’estero. È possibile partecipare anche senza aver ancora conseguito la laurea triennale, purché il titolo venga ottenuto entro aprile 2026. L’iscrizione si effettua online su Esse3, dove si trova anche il bando con i requisiti specifici per ogni corso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 17 luglio (fase anticipata) e il 25 settembre (fase standard). Dopo l’immatricolazione sarà possibile concorrere all’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio.