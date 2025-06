Unical, Maurizio Muzzupappa è il nuovo direttore del DIMEG

Il professore Maurizio Muzzupappa è stato eletto direttore del dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) dell’Università della Calabria. Gli aventi diritto erano 83 e l’affluenza al voto è stata del 95,2%. Il neo direttore ha ottenuto 62 preferenze (78,5%), lo scrutinio ha registrato 17 schede bianche o nulle. Le operazioni di voto si sono svolte interamente in modalità telematica sulla piattaforma Eligo. Muzzupappa subentra alla guida del dipartimento dopo la direzione della professoressa Francesca Guerriero e resterà in carica fino al 31 ottobre 2029.

Dopo aver conseguito con lode la laurea in Ingegneria delle Tecnologie Industriali con indirizzo Meccanico presso l’Università della Calabria nel 1989, il prof. Muzzupappa ha completato il Dottorato di Ricerca in “Meccanica dei Materiali” presso l’Università di Pisa nel 1993. Nel corso degli anni, ha assunto numerosi incarichi istituzionali di rilievo. Attualmente è Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio TECH4YOU e responsabile scientifico dell’omonimo progetto PNRR sugli Ecosistemi dell’innovazione che coinvolge Calabria e Basilicata. Inoltre, ricopre il ruolo di Delegato del Rettore al Trasferimento Tecnologico per l’Università della Calabria, un incarico che gli ha permesso in questi anni di promuovere il dialogo tra il mondo accademico e quello industriale e di promuovere, con altrettanta forza, anche la missione sociale dell’Ateneo con la creazione del Cosenza Open Incubator di cui è responsabile scientifico. È membro del Direttivo Nazionale del Settore Scientifico Disciplinare IIND-03B ed è stato per diversi anni Delegato alla Didattica per il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale.

L’attività di ricerca del professor Muzzupappa si concentra su temi di grande rilevanza, tra cui la prototipazione fisica e digitale, con applicazioni che spaziano dal settore manifatturiero a quello dei beni culturali. È responsabile del laboratorio di Prototipazione Fisica del centro MaTeRiA che rappresenta un punto di riferimento per il trasferimento tecnologico e l’innovazione. A queste attività di ricerca si aggiungono una decina di brevetti e la fondazione di tre spin-off universitari – 3DResearch, Tech4Sea e Q-Bot – che rappresentano esempi concreti di imprenditorialità accademica al servizio della società.

Ma il prof. Muzzupappa è sicuramente conosciuto da tutti per la guida del Reparto Corse dell’Unical, il team composto dagli studenti dell’Ateneo che partecipano alla competizione internazionale Formula SAE. Con questo progetto, ha dato vita negli anni ad una didattica innovativa basata sulle competenze e sul saper fare. Nei vent’anni di vita del Reparto corse, sono quasi un migliaio gli studenti che hanno vissuto questa esperienza e che hanno contribuito a far diventare l’Università della Calabria una realtà competitiva ed innovativa nel campo della progettazione automobilistica italiana ed internazionale.

«Intendo rafforzare il ruolo del Dipartimento come punto di riferimento per la didattica, la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico – ha dichiarato Muzzupappa – valorizzando le eccellenze presenti e promuovendo la cultura della collaborazione e dell’interdisciplinarità con uno sguardo sempre attento agli impatti sul territorio. Il DIMEG deve diventare una piattaforma aperta capace di attrarre giovani talenti, risorse competitive e opportunità di sviluppo per l’intero ecosistema regionale».