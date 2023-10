Trebisacce, ripristinato collegamento con il centro, il sindaco: “Riduciamo disagi utenti strada”

Lavori a rilento su via Craxi, per ridurre disagi ai cittadini, agli operatori commerciali, al servizio ospedaliero 118 e, in generale, per favorire un migliore accesso allo svincolo della SS 106 bis, sarà ripristinata la viabilità sull’arteria di collegamento tra l’antico borgo marinaro con il centro della città. La riapertura della strada avverrà in tempi celeri, dopo la riorganizzazione e la messa in sicurezza dell’area di cantiere.

A darne notizia è il Sindaco Alex Aurelio che questa mattina (martedì 10) ha partecipato ad un sopralluogo congiunto, programmato nei giorni scorsi con il Consorzio di Bonifica per l’occasione rappresentato dal Commissario Italo Antonucci, dal Rup Vincenzo Straface, dal Coordinatore della sicurezza in esecuzione Giulio Zaccaria e da Pietro Golia, direttore dei lavori.

La decisione è stata condivisa considerato che a tutt’oggi sono emerse ulteriori criticità che di fatto non permettono l’avanzamento regolare dei lavori