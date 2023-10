Aggressione a Succurro, la condanna dei consiglieri della Provincia di Cosenza: “Vile atto intimidatorio”

“E’ con grande amarezza e incredulità che apprendiamo la notizia del vile atto intimidatorio di cui la nostra Presidente della Provincia, Rosaria Succurro, è stata vittima nella giornata di ieri a San Giovanni in Fiore, dove ricopre il ruolo di Primo cittadino. Episodi di questo tipo colpiscono le intere comunità e mirano esclusivamente a destabilizzare le istituzioni democratiche, ma al contempo impongono una riflessione su come questi atti stiano divenendo un fenomeno ricorrente e per questo molto preoccupante. Quanto accaduto alla nostra Presidente è un gesto ignobile ed inaccettabile, che va stigmatizzato con fermezza. L’odio e la violenza non sono mai giustificabili. Rosaria Succurro, oltre ad essere Sindaco del Comune di San Giovanni in Fiore, è Presidente della Provincia di Cosenza e noi Consiglieri, conosciamo bene il suo impegno quotidiano caratterizzato da passione, determinazione e responsabilità per la tutela e la salvaguardia dei territori, per il rispetto delle regole in tutte le comunità, ponendo dinanzi a ogni decisione i valori della trasparenza della cooperazione, principi fondamentali ed elementi distintivi della sua attività amministrativa. Siamo certi che il nostro Presidente continuerà con ancora più forza ed incisività a lavorare nell’interesse proficuo delle comunità promuovendo la cultura della legalità e della sicurezza per tutti i territori della nostra Provincia cosentina. E’ per questo motivo che nell’esprimere piena solidarietà e vicinanza al nostro Presidente, rigettiamo ogni azione ed atteggiamento che incarni la logica di manifestazioni vigliacche che tendono a prevaricare le istituzioni. Condanniamo decisamente e indiscutibilmente il gesto subito, e rimarchiamo il pieno appoggio alla Presidente per qualsiasi iniziativa vorrà intraprendere. Il fenomeno dell’intimidazione e della violenza vanno combattuti con determinazione, sul piano culturale, sociale e istituzionale”.

Cosi in una nota: il vice Presidente Giancarlo Lamensa, i consiglieri Delegati Carlo Loprete, Adele Olivo, Pina Sturino, Gabriella Luciani, Salvatore Palumbo, Giovanni Tenuta, Francesco Chiaravalle, Eugenio Aceto già Consigliere della Provincia di Cosenza.