Corigliano Rossano: lavori di bitumazione su tutto il territorio

In quest’ultimo mese sono diversi i lavori di bitumazione, messa in sicurezza, verifica impianti elettrice e risistemazione del manto stradale. Interventi massivi e programmati che stanno interessando l’intero territorio cittadino. Nei giorni scorsi sono iniziati gli interventi in zona Fossa. In questa località di mare da tempo era necessario un intervento di riqualificazione generale, un segno di attenzione, forse dopo decenni di distrazione. La villetta è già oggetto di un progetto di riqualificazione come stiamo facendo lungo tutto il territorio, che inizierà subito dopo l’estate mentre ha preso il via l’intervento di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale che riguarderà le maggiori criticità della località. Nella giornata di oggi – mercoledì 9 agosto – sono partiti i lavori di bitumazione in zona Santa Caterina concordati dall’Amministrazione in occasione dei lavori di efficientamento della rete. Si tratta del secondo lotto di un intervento complessivo tra Contrada Amica e Quartiere Petra, ed i lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Sono poi in corso i lavori di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale di via delle Vigne e via dei Frassini, due delle vie più importanti della nostra Piana Caruso.

Un intervento che era stato già definito molti mesi fa, insieme a Cannata, Frasso, Salice, Torre Voluta e proseguirà nel mese di agosto. Mentre sono terminati i lavori a Pantano Martucci, laddove tempo fa fu installata l’illuminazione ma la strada versava da decenni in condizioni di enorme degrado, con disagi costanti per i cittadini. Un disagio che non avvertiranno più, avendo dato a questa bella località marina, una po’ della dignità che merita. Partiti, poi, gli interventi di realizzazione della pubblica illuminazione su via Ibiza, un tratto di strada in un’area urbanizzata da decenni ma che, di fatto, non era mai stata realmente realizzata, mentre proseguono anche i lavori di bitumazione previsti a Schiavonea, in particolare sul lungomare e su alcune traverse. Si tratta di un ennesimo intervento con il quale si procede sul percorso di messa in sicurezza e decoro generale del lungomare.

«Avevamo già deciso di realizzare questo tratto di strada dando alla zona la dignità che merita ma, esattamente come accaduto a contrada Muzzari – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – prima di intervenire sulla strada abbiamo programmato anche la realizzazione della illuminazione. Anche in questa contrada stiamo dimostrando, col tempo e con il lavoro, che sicuramente c’è ancora tanto da fare, ma che tanto stiamo già facendo». «Sono tanti i problemi atavici da risolvere, anche e soprattutto in termini di opere di urbanizzazione primaria – conclude il Primo Cittadino – Lo sapevamo. Non riusciamo a fare tutto subito e ci vorrà tempo, ma ho la certezza – e me lo confermano i cittadini – che nonostante le tante difficoltà, si stanno effettuando decine di interventi attesi per 30, a volte 40 anni».