Cariati: Palazzetto dello sport e fermata autobus più vicini

Un palazzetto dello sport degno ed idoneo ad ospitare il grande dinamismo delle storiche associazioni sportive cittadine, oggi costrette a recarsi in altri territori per allenarsi. Una fermata per le autolinee, quasi un’autostazione, anch’essa degna ed idonea, finalmente nel centro urbano, comoda, sicura e fruibile da tutti.

Sono questi gli obiettivi che nel breve e medio termine si prefigge di realizzare l’Amministrazione Comunale che ha già incaricato gli uffici comunali competenti di verificare ed avviare tutte le procedure necessarie e celeri.

A darne notizia è il Sindaco Cataldo Minò che nella mattinata odierna (mercoledì 9 agosto) insieme agli assessori all’urbanistica Tommaso Critelli ed ai lavori pubblici Francesco Cicciù, alla presenza inoltre del responsabile comunale area tecnica e lavori pubblici Giuseppe Matera, hanno effettuato un sopralluogo nell’area verde antistante l’Ospedale Cosentino nella quale potrebbe essere spostata l’attuale fermata per gli autobus, troppo periferica.

Allo stesso tempo – continua il Primo Cittadino – abbiamo incaricato gli uffici di avviare un censimento di tutte le aree verdi attualmente in stato di degrado e di abbandono per avviare sulle stesse ogni iniziativa di riqualificazione, di ri-funzionalizzazione e di miglioramento dei servizi al cittadino; una di queste – conclude Minò – è stata già individuata in zona Magarello e potrebbe ospitare il futuro Palazzetto dello Sport.-