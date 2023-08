Adele Bonofiglio nuova direttrice Biblioteca nazionale Cosenza

Adele Bonofiglio è la nuova direttrice della Biblioteca nazionale di Cosenza. Subentra a Massimo De Buono. Cosentina, laureata in Lettere classiche e specializzata in Archeologia medievale, in servizio dal 1979 al Ministero della Cultura, è funzionario archeologo nella Direzione regionale Musei della Calabria. Dal 2015 al 2021 ha diretto il Museo archeologico nazionale della Sibaritide, il Museo archeologico nazionale di Amendolara e il Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia. “Sono orgogliosa – ha detto Adele Bonofiglio – di essere stata chiamata dal Ministero della Cultura a dirigere la Biblioteca nazionale di Cosenza. Istituto che dagli anni Ottanta connota in modo significativo la storia culturale della città attraverso la raccolta e la conservazione di volumi rari e di pregio, memoria di un prestigioso passato, nonché di preziose testimonianze archeologiche ritrovate in siti che offrono uno spaccato urbanistico della città a partire dall’epoca brettia. La Biblioteca ha tutte le potenzialità per confermarsi polo culturale attrattivo e propositivo e, in collaborazione con gli altri istituti culturali presenti sul territorio, sarà mio compito attivare sinergie e buone prassi finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale e librario”.