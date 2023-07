Restyling degli impianti sportivi a Spezzano Albanese

Grandi novità in tema di ristrutturazioni nel settore sportivo a Spezzano Albanese. Infatti, diverse sono le opere in via di completamento che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ferdinando Nociti, ha messo in cantiere per dare una possibilità ulteriore ai giovani di Spezzano e del comprensorio. Per tutto questo, chiaramente, grande è la soddisfazione del consigliere con delega allo Sport Francesco Viceconte, il quale plaude alla capacità amministrativa di essere riusciti ad intercettare i finanziamenti utili per il rifacimento della pista di atletica nello stadio comunale, per la costruzione del campo da padel, e per il rifacimento del campetto di calcio in erbetta sintetica che sarà costruito nell’area giochi dove attualmente insiste il veliero dei pirati.

«Per quello che si sta facendo per lo sport -afferma Viceconte-, ringrazio vicesindaco Giuseppe Liguori e l’assessore Maria Galizia con cui ci siamo attivati affinché tutto ciò si realizzasse. Quello che stiamo compiendo -conclude- sono certo sia utile per dare la possibilità ai giovani di Spezzano di avere strutture d’avanguardia dove poter trascorrere il tempo libero».