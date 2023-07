Corigliano Rossano (Cs), pubblicato l’avviso “Dopo di Noi” per l’assegnazione delle risorse

E’ stato pubblicato un avviso per assegnazione delle risorse a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della Legge n.112/2016 “Dopo di Noi”. Annualità 2016-2017-

2018. Il Comune di Corigliano Rossano ha varato gli interventi connessi alla realizzazione dei programmi di autonomia del Fondo “Dopo di Noi”, istituito con la Legge n. 112/2016 e dalle Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi connessi.

I destinatari sono le persone con disabilità grave, così come definite dall’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

La salute è sempre più un principio ampio e multidimensionale. La persona con disabilità, la rete familiare e/o chi ne cura gli interessi è protagonista attivo nel processo di definizione del progetto personalizzato e nelle successive fasi di monitoraggio e valutazione in itinere, anche al fine di verificare l’aderenza alle legittime aspirazioni e ai bisogni della persona e il costante miglioramento della qualità della vita.

Si pubblica questo avviso al fine di invitare tutti i soggetti in possesso dei requisiti a presentare istanza di partecipazione.

L’Avviso ha per oggetto 4 linee di intervento pensate per personalizzare al massimo l’offerta di servizi, a seconda del potenziale espresso dal singolo beneficiario: con un investimento pari a 239.437,35 euro sarà possibile attivare:

a) percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal

nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione;

b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, ed in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione,

e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare.