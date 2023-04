Droga e oltre 6mila euro in contanti: un arresto nel Cosentino

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia dopo essere stato trovato in possesso di tre etti di sostanza stupefacente e 6.360 euro in contanti.

Gli agenti della Squadra mobile di Vibo Valentia hanno acquisito informazioni relative ad un soggetto disoccupato, potenzialmente dedito allo spaccio di sostanze stupefacente operante nella vicina cittadina di Rende. Informazioni che sono state poi riscontrate dagli investigatori della Mobile di Cosenza.

Il gruppo di investigatori, avvalendosi delle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia, e congiuntamente hanno fatto una perquisizione a casa dell’uomo trovando oltre 300 grammi di marijuana, circa 35 grammi di hascisc suddivisa in dosi, e altra sostanza stupefacente estratta dalla canapa, corrispondente all’olio di resina, oltre ad un vero e proprio kit per lo spaccio, composto da materiale per il confezionamento e bilancino di precisione.

Nel corso della perquisizione, inoltre, sono stati trovati 6.360 euro in contanti.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e poi, su disposizione della Procura di Cosenza, sottoposto agli arresti domiciliari.