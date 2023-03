Il sit-in di protesta degli operatori socio sanitari a Cosenza: “Far scorrere graduatoria in corso di validità”

Protesta questa mattina davanti la sede dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza da parte degli operatori socio sanitari idonei della graduatoria a tempo determinato che chiedono lo scorrimento della graduatoria. A promuovere la mobilitazione le sigle sindacali Cgil Funzione Pubblica e Usb.

“Nello specifico – riferisce l’Usb confederazione provinciale Cosenza – l’Asp di Cosenza non è in grado di far proseguire la graduatoria a tempo determinato in corso di validità per quanto riguarda gli operatori socio sanitari. Il rischio è quello di lasciare a casa decine di lavoratori e lavoratrici. La forte carenza degli operatori socio sanitari è uno dei tasti più dolenti per quanto riguarda la carenza di personale nella provincia di Cosenza, tanto nell’azienda ospedaliera che in quella sanitaria”.

“Quello che chiediamo – prosegue l’Usb – è che si dia un segnale di continuità reale circa il rafforzamento del sistema sanitario in termini di fabbisogno, con nuove assunzioni, e di stabilizzazione dell’organico esistente. Le mobilitazioni non cesseranno finché tutti i vertici non daranno risposte concrete”

I manifestanti hanno ottenuto un incontro per martedì prossimo con il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza Antonio Graziano.