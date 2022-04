Cosenza, lavori di ripristino della pavimentazione stradale: modifiche alla circolazione e alla sosta in alcune strade della città

Per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione stradale programmati dal Settore Infrastrutture del Comune su tutto il territorio cittadino, attraverso accurate operazioni di scarifica e successiva bitumatura della stessa sede stradale, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale vengono temporaneamente apportate alcune modifiche alla circolazione e alla sosta nell’area interessata dai lavori.

In particolare, il provvedimento della Polizia municipale dispone dalle ore 21,00 di giovedì 28 aprile alle ore 3,00 di venerdì 29 aprile e dalle ore 21,00 di venerdì 29 aprile alle ore 3,00 di sabato 30 aprile, il restringimento della corsia e il divieto di sosta con rimozione, con esclusione dei mezzi di cantiere, su:

– viale delle Medaglie d’Oro, nel tratto compreso tra via Guido Dorso all’ingresso dei Bus delle Autolinee (all’altezza della sbarra di accesso);

– via Pomponio Leto (carreggiata Nord) nel tratto compreso tra via Filippo Greco alla rotonda di via degli Stadi;

– Corso Plebiscito, nel tratto compreso tra via Don Luigi Maletta e il civico 42.