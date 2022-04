Cosenza, da sabato torna il senso unico di marcia su Piazza Bilotti

Da sabato prossimo 30 aprile sarà ufficialmente ripristinato il senso unico di marcia in Piazza Carlo Bilotti, da via Simonetta a via Rodotà. Saranno definitivamente tolti dalla sede stradale i dissuasori che avevano finora consentito il doppio senso di circolazione. Alle ore 11,00 di sabato 30 aprile il Sindaco Franz Caruso, insieme all’Assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli, sarà presente all’avvio di questa nuova tappa del riordino della viabilità cittadina, una settimana dopo la riapertura del tratto di via Roma antistante le scuole “Plastina Pizzuti” e “Bonaventura Zumbini”.

Domattina in Piazza Bilotti, tra via Simonetta e via Rodotà, inizieranno sia le operazioni di dismissione dei dissuasori che hanno diviso finora a metà la carreggiata, sia i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sicurezza e del decoro della sede stradale, danneggiata in più punti. “Un altro tassello dell’azione di riordino della viabilità cittadina sta per andare al suo posto – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – per restituire a Piazza Bilotti un tratto di strada importante che non era più possibile percorrere a doppio senso di circolazione. Nel programma dell’Amministrazione comunale sono previsti, infatti, come assoluta priorità, interventi di rivisitazione della viabilità cittadina, precedentemente congestionata da un sistema di scorrimento labirintico, con percorsi caotici e sensi di marcia irrazionali. Gli interventi cui stiamo dando seguito sono, infatti, volti ad un miglioramento complessivo dell’organizzazione della circolazione stradale”.

Al Sindaco Franz Caruso fa eco l’Assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli. “Da sabato prossimo – afferma Covelli – si tornerà in Piazza Bilotti ad una guida più tranquilla e meno snervante e la guida all’inglese resterà solo un brutto ricordo”. E sulla riapertura di via Roma aggiunge: “sono particolarmente soddisfatto del risultato e la situazione è sicuramente migliorata, come dimostra l’apprezzamento che ci stanno manifestando i residenti e tutti coloro che quotidianamente attraversano quella zona della città”.