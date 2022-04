Giornata mondiale del libro, Modaffari: “Domani gesto di pace per le vittime della guerra in Ucraina”

“Domani mattina mi recherò al cimitero di San Marco Argentano insieme a Virginia Mariotti Sindaco per rendere omaggio alle vittime della guerra in Ucraina. Una scelta non casuale, ma che si lega alla Giornata Mondiale del Libro il cui simbolo è una rosa gialla. Già dalle prime ore di questo assurdo conflitto, insieme agli Ambasciatori della Lettura di tutt’Italia, abbiamo lanciato un appello per la pace. Non posso che dire nuovamente: stop alla guerra!”.

Così lo scrittore calabrese Antonio Modaffari.