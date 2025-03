Catanzaro, il consigliere Buccolieri aderisce al gruppo PD: gli auguri e il commento del capogruppo Celia

“Dopo l’iscrizione formalizzata nei mesi scorsi al Partito Democratico, il consigliere comunale Gregorio Buccolieri ha anche aderito ufficialmente al Gruppo Pd in seno alla civica assemblea. E’ un passaggio che segna l’inizio di un nuovo percorso politico e amministrativo e, per questo motivo, voglio rivolgere i migliori auguri al collega con cui sono certo si potrà aprire un nuovo capitolo all’interno della maggioranza. Buccolieri ha avuto modo, nei mesi scorsi, di spiegare i motivi della sua decisione e che vedono, in primo piano, la necessità di contribuire al consolidamento dell’area del centrosinistra, dal punto di vista dei valori comuni e della militanza.

L’adesione al Gruppo Pd arriva nel momento in cui ogni territorio sarà chiamato ad affrontare una nuova stagione congressuale e poter contare sulla partecipazione attiva di una figura da sempre coerente e leale, come quella di Buccolieri, certamente costituisce un valore aggiunto nella vita del partito. Non è solo questione di numeri, ma anche di valori personali che consentono di costruire un grippo più coeso in Consiglio comunale ed essere più forti nella rappresentanza e nella capacità di portare avanti azioni e proposte in modo unitario. Con questo auspicio, sono certo che il Pd a Catanzaro continuerà a crescere proponendosi come perno e guida di tutto il centrosinistra”.

Lo afferma in una nota il capogruppo PD, Fabio Celia.