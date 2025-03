Catanzaro: la vicesindaca Giusy Iemma alla scuola di via Molise per la donazione di defibrillatori agli istituti

Un gesto di solidarietà e impegno civico ha visto protagoniste le mamme degli studenti della scuola di via Molise, che, con la loro creatività e dedizione, hanno realizzato e venduto borse artigianali per raccogliere fondi destinati all’acquisto di due defibrillatori.

Uno dei dispositivi salvavita è stato donato alla stessa scuola di via Molise, mentre il secondo è stato destinato al plesso di via Emilia. Un’iniziativa che ha unito la comunità scolastica in nome della sicurezza e della prevenzione, dimostrando come il lavoro di squadra e l’ingegno possano tradursi in un contributo concreto per la collettività.

All’incontro, che ha rappresentato il momento culminante del progetto, ha partecipato anche la vicesindaca di Catanzaro, Giusy Iemma, che ha espresso il suo plauso per l’iniziativa e ha sottolineato l’importanza della sensibilizzazione alla salute e alla sicurezza nelle scuole.

“Questa è una bellissima dimostrazione di come la collaborazione tra scuola e famiglie possa generare benefici tangibili per la comunità. La donazione dei defibrillatori è un atto di grande valore che può fare la differenza nella tutela della vita”, ha dichiarato la vicesindaca.

Durante l’evento, è stato proiettato un video che ha ripercorso le fasi della lavorazione delle borse, testimoniando l’impegno delle mamme coinvolte nel progetto. La giornata si è conclusa con la consegna ufficiale dei defibrillatori, alla presenza della dirigente scolastica e della presidente del consiglio d’istituto.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di partecipazione attiva, in cui la scuola diventa luogo di crescita non solo per gli studenti, ma anche per l’intera comunità che la circonda.