Ultimato il blocco operatorio dell’ospedale di Soverato

L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro comunica con grande soddisfazione il termine dei lavori del nuovo Blocco Operatorio dell’Ospedale di Soverato, già completato con le più moderne tecnologie per garantire l’avvio immediato delle attività chirurgiche. L’intervento ha richiesto l’adeguamento strutturale e impiantistico secondo i più elevati standard di sicurezza e qualità, con l’installazione di apparecchiature che consentiranno di offrire prestazioni chirurgiche di alto livello, incrementando l’efficienza e la capacità operativa del Presidio ospedaliero. Il nuovo Blocco Operatorio è stato progettato per rispondere anche ai più alti standard di sicurezza, includendo, oltre a tre sale operatorie tecnologicamente avanzate, sistemi di ventilazione e filtrazione dell’aria di ultima generazione. La nuova struttura garantisce quindi asepsi e comfort per i pazienti e il personale sanitario.

Questo importante traguardo rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento della rete ospedaliera regionale, confermando l’impegno nel miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria. L’apertura del nuovo Blocco Operatorio consentirà di ampliare l’offerta di interventi chirurgici, riducendo i tempi di attesa e garantendo un servizio più efficiente alla comunità. Il nuovo blocco operatorio è anche il primo passo del percorso verso l’apertura del Punto Nascita. La Direzione Aziendale ringrazia tutti i professionisti e i tecnici coinvolti nella realizzazione di questo progetto strategico, che segna un significativo progresso per la sanità del territorio.

Il sopralluogo del Sindaco di Soverato e del Commissario Straordinario dell’ASP di Catanzaro, unitamente ai Primari di Chirurgia e Anestesiologia ed al personale, ha sancito la fine delle operazioni di realizzazione. Da domani gli ambienti saranno sigillati e sanificati a premessa dell’imminente avvio delle attività chirurgiche già dalla prossima settimana.

Nel corso del sopraluogo è stato valutato anche lo stato di attuazione della camera calda, del Pronto Soccorso e del parcheggio del nosocomio. In definitiva, per l’imminente stagione estiva si presenterà ai cittadini ed ai turisti un Presidio ospedaliero più adeguatamente potenziato e più accogliente.