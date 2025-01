Luberto torna come aggiunto alla Procura di Catanzaro

Vincenzo Luberto torna come Procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica di Catanzaro, incarico che aveva già svolto dal 2015 al 2019. La nomina di Luberto, che lascia così le funzioni di sostituto procuratore generale a Reggio Calabria, é stata approvata all’unanimità dal Plenum del Consiglio superiore della magistratura, La proposta per il rientro di Luberto a Catanzaro é stata fatta dal consigliere laico Ernesto Carbone. Luberto, originario di Cosenza, affiancherà a Catanzaro come aggiunto il nuovo Procuratore della Repubblica, Salvatore Curcio, che dovrebbe insediarsi entro alcune settimane dopo avere svolto le funzioni di Procuratore di Lamezia Terme.