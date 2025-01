Catanzaro, disagi idrici a Santa Maria per intervento Sorical

L’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha ricevuto comunicazione che è in corso, da parte di Sorical, un intervento di riparazione di un tratto di rete idrica in prossimità del cimitero del quartiere Santa Maria. Per eseguire i lavori è stato necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica. Il ripristino del servizio è previsto presumibilmente per la serata odierna.