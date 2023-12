Riapertura della Caserma dei Carabinieri a Gimigliano, Riccio (Unarma): “Intervengano le istituzioni nazionali e regionali”

“La presa di posizione del Sindaco di Grigliano, l’Avv. Laura Moschella , il comune presilano catanzarese, in merito alla riapertura della Caserma dei Carabinieri trova concorde il sindacato Unarma.

Per tale motivo abbiamo incontrato il primo cittadino gimiglianese; lo dice Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma in Calabria.

“Ricordiamo che, dice il Segretario catanzarese di Unarma, Fragiacomo Emanuele, fautore dell’incontro, il sindaco ha fatto bene a sollecitare l’intera classe politica sul territorio per far capire quelle che sono le istanze della cittadinanza per aumentare gli standard di sicurezza.

La perfetta sintonia, sull’argomento con il Sindaco di Gimigliano conclude il Segretario calabrese è totale; chiederemo l’intervento dell’intera classe dirigente politica calabrese affinché si possa intercedere con i rappresentanti del governo nazionale.

Il Sindaco, avv Laura Moschella, dichiara che la sua amministrazione ha l’obbligo morale di lottare affinché la Caserma riapra il prima possibile alla luce anche degli ultimi eventi criminosi avvenuti negli ultimi mesi … riferisce il sindaco: CREDIAMO DI INIZIARE I LAVORI già NEL MESE DI GENNAIO NELLA VECCHIA STRUTTURA in modo che nei pochi mesi venga consegnata all’Arma dei Carabinieri una struttura moderna e accogliente: ricordiamo che i finanziati per i innovare sono già presenti. Siamo pronti, conclude il primo cittadino,

ad attivare un tavolo tecnico con il Prefetto ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro.