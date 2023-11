Maltempo, allerta arancione su tutta la Calabria jonica: scuole chiuse a Catanzaro e a Crotone

La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo arancione per la giornata di domani, giovedì 23 novembre, in corrispondenza dei settori della Calabria jonica.

Si prevedono possibili rovesci di forte intensità. In particolare, rileva la Protezione civile, “sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti” con la possibilità, in particolare, di “esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”. Previsti anche venti “da forti a burrasca dai quadranti orientali” con “possibili mareggiate sulle coste esposte”.

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha quindi disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio di Catanzaro per la giornata di giovedì 23 novembre 2023 a causa di avverse condizioni meteorologiche, come da bollettino della Protezione civile che ha comunicato l’allerta Arancione.

Si consiglia massima prudenza negli spostamenti.

L’ordinanza sarà pubblicata sul portale ufficiale del Comune di Catanzaro.

Scuole chiuse anche a Crotone. A seguito dell’allerta livello Arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale per domani 23 novembre, il sindaco Voce – si legge in un comunicato stampa dello stesso Comune pitagorico – ha convocato il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità.

E’ stata disposta a scopo precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani 23 novembre.

Sempre nella città di Crotone, è stata, inoltre, disposta a scopo precauzionale, per la giornata del 23 novembre la chiusura della Villa Comunale, di parchi e giardini, del cimitero cittadino e di Papanice.

E’ stato rinviato il mercato di via Regina Margherita previsto per domani.

Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza e collaborazione

Per segnalare eventuali emergenze 0962 – 921700

Seguiranno ulteriori aggiornamenti rispetto all’evoluzione della situazione meteo.