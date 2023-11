Catanzaro, presentato i capugruppo il documento preliminare del PSC

Si è tenuta questa mattina a Palazzo De Nobili la prevista conferenza dei capigruppo, nel corso della quale l’architetto Sergio Dinale del “d:rh – Architetti Associati” ha illustrato ai rappresentanti di maggioranza e opposizione il documento preliminare del PSC, il Piano Strutturale Comunale per la città capoluogo. Presente anche il sindaco Nicola Fiorita, i lavori sono stati coordinati da Manuela Costanzo, vice presidente del Consiglio, mentre la relazione introduttiva è stata affidata alla vice sindaca con delega alla pianificazione territoriale, Giusy Iemma. Era stata proprio quest’ultima a inserire l’incontro con le forze politiche lungo il percorso di avvicinamento alle deliberazioni formali di cui il Piano sarà successivamente oggetto. Il sindaco ha ringraziato della presenza i partecipanti, sottolineando l’importanza della condivisione di scelte che andranno a incidere in maniera significativa sul futuro di Catanzaro. Iemma, dal canto suo, ha richiamato i contenuti dell’atto di indirizzo a suo tempo deliberato dalla giunta e che sostanzia le linee di politica urbanistica elaborate dall’attuale Amministrazione. Linee che puntano a una visione unitaria del territorio attraverso una pluralità di poli, ciascuno con una autonoma e precisa identità ma interconnessi tra loro e con una particolare attenzione verso la tutela della risorsa ambiente. Gli esponenti dell’opposizione, nell’anticipare che il PSC sarà per i loro gruppi oggetto di riflessione e osservazioni, si sono detti comunque disponibili a un confronto con spirito costruttivo.