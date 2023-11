Lamezia Terme, Lorena (FdI) soddisfatto per l’intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Via delle Rose

“Il 31 ottobre 2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Via delle Rose. Il progetto, che il sottoscritto ha seguito fin dall’inizio e proposto con determinazione all’amministrazione comunale, rappresenta un passo avanti significativo verso la realizzazione di strutture scolastiche moderne e all’avanguardia per la nostra comunità.

Il finanziamento di 2.568.000 euro, ottenuto grazie all’impegno costante e alla collaborazione con l’amministrazione e con uffici comunali consentirà di avviare i lavori in anticipo rispetto ai tempi previsti (31 Marzo 2024) nella Convenzione stipulata tra il Comune di Lamezia Terme e il Ministero dell’Istruzione nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Essere in anticipo rispetto a tanti comuni calabresi è premiante. Infatti, in qualità di Consigliere Comunale desidero esprimere un plauso speciale al dirigente del settore tecnico del Comune di Lamezia Terme, il quale ha contribuito in modo determinante al successo di questo progetto.

La demolizione e la ricostruzione del plesso scolastico di Via delle Rose rappresenta un investimento fondamentale nell’istruzione dei giovani di Lamezia Terme favorendo la crescita e lo sviluppo dell’intera comunità.

I lavori inizieranno già a gennaio 2024. Il prossimo imminente passo, durante le vacanze natalizie, sarà quello di riallocare tutti i bambini presenti all’interno del Plesso di Via delle Rose o nella sede centrale dell’IC Nicotera – Costabile o nelle strutture del vicino IC Borrello-Fiorentino.

Infine, insieme all’ingegnere Pietro Gallo, mi pregio di far parte del gruppo Consiliare di FDI, impegnato costantemente per il bene di Lamezia Terme e con il quale, in stretta collaborazione, abbiamo lavorato instancabilmente per proporre e seguire progetti PNRR che contribuiranno al progresso della nostra comunità. Questo è solo l’inizio: nel futuro, vedranno la luce ulteriori progetti pensati per il bene di Lamezia Terme”. Lo afferma in una nota Antonio Lorena, Consigliere Comunale FdI Lamezia Terme.