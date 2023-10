Libera: “Preoccupano atti intimidatori a imprese del Catanzarese”

“Il susseguirsi di atti intimidatori a danno di imprese operanti nel territorio di Catanzaro, alle quali va la nostra solidarietà e vicinanza, ci preoccupa particolarmente perché rappresentano, chiaramente, dei segnali di ripresa delle attività della criminalità organizzata nella città di Catanzaro”. E’ quanto si legge in una nota del Coordinamento provinciale di Libera Catanzaro.

“In queste situazioni – prosegue la nota – ci si appella chiaramente ad una maggiore intensificazione delle attività delle forze dell’ordine, che siamo certi faranno tutto il necessario per individuare i responsabili di tali atti. Ma questo non è sufficiente serve il contributo di tutti, è necessaria una risposta chiara e forte per evitare che eventi di questo genere possano condizionare, ulteriormente, il tessuto economico e sociale della nostra città. È necessario far fronte comune, assumendo ognuno la propria responsabilità per contrastare questi gravi atti, sostenendo e stando vicino chi con coraggio ha deciso di continuare a fare impresa nei nostri territori. Imprenditori che, nonostante tutto, decidono di restare ed investire creando buona occupazione e lavoro nella nostra regione. È proprio nella difesa del lavoro libero, onesto e dignitoso e del diritto di fare impresa che sta il cuore della lotta alla ‘ndrangheta”.

“Un’emergenza continua – conclude Libera – rispetto alla quale auspichiamo la massima sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine, politica, associazioni e cittadini per fronteggiare il nemico comune: la ‘ndrangheta, che si alimenta della nostra paura, indifferenza e rassegnazione”.