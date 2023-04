Inaugurazione nuova sede Fondazione Giacomo Mancini a Cosenza, il sindaco FIorita: “Traguardo prezioso”

“Voglio rivolgere il mio affettuoso saluto per questa giornata speciale, che segna una nuova tappa importante nel ricordo e nella celebrazione della figura di Giacomo Mancini, in coincidenza con l’anniversario della sua nascita. L’inaugurazione della nuova sede della fondazione a lui intitolata, è un altro traguardo prezioso a cui non solo la città di Cosenza, ma l’intera Calabria, guarda oggi con sentimenti di orgoglio e di riconoscenza, per l’attività encomiabile portata avanti al fine di tenere sempre viva la memoria della personalità politica più influente nella storia regionale.

Giacomo Mancini, leader socialista, parlamentare e ministro, ha saputo entrare e restare nel cuore della gente per il suo essere “uomo del fare” e portavoce dei diritti civili. Partendo dalla casa natia di Largo delle Vergini, ha raggiunto le più alte vette politiche e istituzionali, restando sempre coerente, agendo con la lungimiranza che gli ha consentito di conquistare consenso e stima ben oltre i propri steccati politici. Un insegnamento più che mai attuale e che non deve essere dimenticato: in questo presente così complesso e sfaccettato, Giacomo Mancini resta un esempio luminoso per tutti i sindaci calabresi”.

Così il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede della Fondazione Giacomo Mancini, prevista oggi pomeriggio a Cosenza.