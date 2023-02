Per riequilibrare il serbatoio a seguito dei picchi di consumo registrati nelle ultime ore, stasera dalle ore 22 alle ore 6 di domani 7 febbraio sarà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile per le zone Corvo, viale Isonzo, via Caduti 16 marzo 1978, parte di quartiere Fortuna e zone limitrofe.