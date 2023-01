Tre feriti in scontro tra due auto nel Catanzarese

È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale tra i comuni di Botricello e Marcedusa in provincia di Catanzaro. Due le vetture coinvolte, una Mercedes Classe A ed una Renault Kadjar. A bordo della Mercedes la sola conducente mentre nella Renault viaggiavano marito e moglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina. I tre feriti sono stati estratti dalle vetture ed affidati al personale sanitario del Seu118 per le cure e il trasporto in ospedale. (Adnkronos)