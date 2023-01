Concolino: “Rientro a scuola con sicurezza a rischio al plesso di via Forni”

“Il rientro a scuola, dopo la lunga pausa delle festività natalizie, non è stato uguale per tutti sul fronte della sicurezza. Ho appreso dal presidente del Consiglio d’istituto dell’IC Casalinuovo che, nonostante le numerose segnalazioni, il tombino rimasto scoperto nel cortile del plesso di via Forni, fin dall’emergenza maltempo di inizio dicembre, tuttora permane nelle medesime condizioni”. Lo afferma la consigliera comunale Lea Concolino. “Per segnalare il pericolo – prosegue -, è ancora presente un banco utilizzato non per fini didattici, ma come strumento di delimitazione dell’area. Le famiglie hanno aspettato invano la riapertura della scuola, perché dopo oltre un mese, e relative rassicurazioni da parte dell’amministrazione, quello che può apparire un semplice intervento di manutenzione non è stato ancora effettuato. E le segnalazioni di messa in sicurezza riguardano anche altre zone del plesso frequentate dagli alunni. Auspichiamo, dunque, che finite le vacanze, si faccia quanto necessario per scongiurare pericoli e assicurare parità di trattamento per tutte le scuole, da nord a sud della città”.