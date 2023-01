Catanzaro, Lazzaro: “Entro l’11 gennaio domande per avviso ‘Nuoto in piscina’ rivolto a persone con disabilità”

Scadrà mercoledì 11 gennaio il termine per la presentazione delle domande per il servizio di avviamento allo sport “Nuoto in piscina” per persone con disabilità. Lo ricorda l’assessore alle politiche sociali, Venturino Lazzaro, sottolineando che l’avviso riguarda la partecipazione ad attività finalizzate al recupero psico-fisico e all’integrazione dei cittadini aventi diritto, da svolgersi nelle due piscine pubbliche attrezzate di Pontepiccolo e di Giovino, in gestione all’Asd Calabria Swim Race.

Gli utenti interessati possono inviare istanza di accesso al servizio tramite la modulistica scaricabile, insieme al bando, dal portale www.comune.catanzaro.it.