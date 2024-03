Prima assemblea nazionale dei delegati regionali del Comitato “Il Mondo al Contrario”. Presente Delegazione calabrese

Alla presenza di 60 delegati accreditati e provenienti da tutta Italia e 15 in collegamento streaming dall’estero, all’Hotel Continental di Tirrenia di Pisa, sabato 9 marzo 2024 si è svolta la prima Assemblea Nazionale dei delegati regionali del Comitato “Il Mondo al Contrario”.

Presieduta dal Ten. Colonnello (ris.) Fabio Filomeni presidente del Comitato, coadiuvato da Bruno Spatara, Gianluca Priolo e Norberto De Angelis che rappresentano i quattro fondatori del Comitato stesso, è stato fatto il punto dopo sei mesi dalla nascita del sodalizio, tracciando le linee di attività per i prossimi mesi.

A fare gli onori di casa i coordinatori territoriali del centro Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) Paola Marchetti e Andrea Romiti insieme al presidente della Toscana Massimiliano Simoni. Ospite d’onore Roberto Vannacci, il quale, accompagnato dalla moglie Camelia, ha invitato i presenti a non arrendersi al mondo al contrario dove le linee guida sono dettate da una minoranza che si vuole imporre al mondo.

E’ seguita la conferenza stampa, alla presenza delle maggiori testate giornalistiche, a cura del presidente nazionale Fabio Filomeni e della giornalista e coordinatrice nazionale Patrizia Biagi. Hanno risposto alle numerose domande dei giornalisti sia il presidente del Comitato, che ha ribadito la natura culturale dello stesso e che attinge ai contenuti dei 12 capitoli del libro, sia Roberto Vannacci incalzato su domande sulla sua eventuale discesa in campo politico.

Nutrita anche la presenza del Coordinamento Sud Italia guidata da Vittorio Gigliotti con i presidenti Gigi Mercogliano (Campania), Claudio Spinelli (Puglia), Adolfo Procopi (Calabria) insieme al già citato ed instancabile, per generosità e spirito di servizio, Bruno Spatara della segreteria nazionale, che da anni è impegnato in attività di formazione ed informazione culturale come componente del Consiglio direttivo dell’associazione Cantiere Laboratorio/Gioventù Controcorrente; erano altresì presenti il Consigliere Marco Cristiano e il delegato Francesco Materazzo, coordinatore per la Città di Lamezia Terme.